Sardegna: Solinas proroga ordinanza su validità test rapidi per rilevare positività a Covid-19

- Prorogata fino al 31 marzo la validità dell'ordinanza del presidente della Regione, Christian Solinas, che equipara i test antigenici a quelli molecolari per rilevare la positività al Covid-19.I tamponi, si sottolinea nel nuovo provvedimento del governatore, devono essere eseguiti da “soggetti autorizzati dalla Regione” e la validità dell'ordinanza non si estende “anche ai test antigenici autosomministrati”. Continuerà quindi a non essere necessario un molecolare per determinare il contagio o la negativizzazione. Per quanto riguarda i pazienti in ospedale l’eventuale positività riscontrata con il test antigenico deve essere confermata da un tampone molecolare. (Rsc)