Ucraina: Fitch declassa a "CC" rating di default a lungo termine per 31 banche russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia Fitch ha declassato da "B" a "CC" il rating di default in valuta estera a lungo termine per 31 banche russe. Gli indici a breve termine sono stati declassati a "C" da "B". Lo rende noto la stessa agenzia in una nota, in cui si precisa che la valutazione tiene conto del decreto presidenziale del 5 marzo 2022, che potrebbe imporre barriere insormontabili alla capacità delle banche di effettuare pagamenti tempestivi sul debito in valuta estera e locale a determinati creditori internazionali nella loro valuta originaria.(Nys)