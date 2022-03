Brasile: presidente firma decreto che riduce imposte su operazioni finanziarie cambiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato un decreto esecutivo in cui dispone la graduale riduzione delle imposte sulle operazioni finanziarie cambiali (Iof) fino a raggiungere lo zero nel 2028. La firma è avvenuta nel corso di una cerimonia presso il palazzo del Planalto, alla presenza del ministro dell'Economia, Paulo Guedes. L'estinzione delle Iof sulle operazioni di cambio è uno dei requisiti necessari per l'adesione del paese all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). L'agenzia delle entrate (Receita federal) stima che il governo perderà circa 7 miliardi di real (1,23 miliardi di euro) all'anno in gettito.(Brb)