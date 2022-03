Ecuador: denuncia di incostituzionalità contro legge che concede amnistia a 268 attivisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di attivisti ed ex leader sindacali ha presentato presso la Corte Costituzionale dell'Ecuador una denuncia di incostituzionalità contro la legge approvata in Parlamento che ha concesso l'amnistia a 268 attivisti politici, ambientalisti e indigeni, in larga parte detenuti o processati a seguito delle proteste anti-governative esplose nell'ottobre del 2019. I primi firmatari della denuncia sono l'ex presidente della Camera di Commercio di Quito, Patricio Alarcón, l'ex presidente della Camera del Turismo, Diego Vivero, e il leader del collettivo Todos por Quito, Andrés Castillo. "Nella causa abbiamo chiesto innanzi tutto che gli effetti della votazione siano sospesi fino alla risoluzione della questione", ha spiegato Castillo al quotidiano "El Comercio". (segue) (Brb)