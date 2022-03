Ecuador: denuncia di incostituzionalità contro legge che concede amnistia a 268 attivisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente si era espresso subito dopo l'approvazione definendo un "atto di ingiustizia" la risoluzione del parlamento del suo paese di concedere l'amnistia ai 268 attivisti. Il capo dello stato aveva criticato anche la scelta della parola "riconciliazione" per giustificare il voto parlamentare. "Hanno dimenticato Quito in fiamme, famiglie che hanno perso il lavoro, i giornalisti attaccati, le persone violate", scriveva Lasso su Twitter, in allusione agli scontri registrati nella capitale nel corso dei 13 giorni di manifestazioni nel 2019. (segue) (Brb)