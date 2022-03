Usa: Fema annuncia stanziamento 2 miliardi per coprire spese funerali vittime Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia federale statunitense per la gestione delle emergenze (Fema) ha annunciato di aver stanziato 2 miliardi di dollari in assistenza finanziaria alle famiglie delle vittime del Covid-19 per aiutare a coprire le spese legate ai funerali. Lo riferisce il sito statunitense "Axios", ricordando che i decessi associati alla malattia negli Usa sono stati più di 966 mila, secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University.(Nys)