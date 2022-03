Filippine: Duterte approva sussidi per 5,7 miliardi di euro per alleviare rincaro carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente filippino, Rodrigo Duterte, ha approvato la proposta del ministero delle Finanze di forniture un sussidio mensile di 200 pesos (3,49 euro) per famiglia da destinare alle fasce a basso reddito a sostegno del rincaro di prezzi del carburante. Tale misura sostituisce la proposta di sospensione delle accise, avanzata in precedenza, e di fatto rappresenta una forma di sostentamento per affrontare la crisi energetica in corso a livello globale. In un intervento pubblico andato in onda oggi, il ministro delle Finanze filippino, Carlos Dominguez, ha affermato che beneficeranno di questi sussidi circa 12 milioni di famiglie, per un totale di 33,1 miliardi di pesos (circa 5,71 miliardi di euro) che proverranno dalle casse pubbliche. "Ci rendiamo conto che questa misura non è sufficiente, ma questo è ciò che possiamo permetterci a partire da questo momento", ha affermato il ministro, rivolgendosi direttamente al presidente Duterte, che ha quindi accettato la proposta giunta dal dicastero. Durante una successiva conferenza stampa il portavoce presidenziale Martin Andanar ha spiegato che “in merito alla distribuzione di tali fondi, si attendono le linee guida che verranno pubblicate dal ministro del Bilancio”. (Fim)