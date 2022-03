Corea del Sud: "Nikkei", il potenziamento del Thaad fra le priorità del neo presidente Yoon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle priorità del neoeletto presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, sarà affrontare il dibattito sul potenziamento del sistema difesa missilistica Thaad nel territorio del Paese asiatico. Come riferisce il quotidiano giapponese “Nikkei”, valutare un ampliamento delle batterie di Thaad schierate in Corea del Sud potrebbe provocare una dura rappresaglia da parte della Cina. Non mancano, inoltre, delle problematiche legate al dissenso interno. A Seongju, un villaggio agricolo a poche ore a sud di Seul, la capitale della Corea del Sud, alcuni residenti locali stanno protestano dal 2017 contro il dispiegamento del sistema di difesa missilistica. Secondo i dimostranti, questi armamenti sarebbero stati schierati senza il loro consenso e ciò potrebbe rendere l'area rurale un obiettivo di potenziali attacchi provenienti dalla Corea del Nord. (segue) (Git)