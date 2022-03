Corea del Sud: "Nikkei", il potenziamento del Thaad fra le priorità del neo presidente Yoon (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante vari comizi elettorali, Yoon ha affermato in particolare che la che la cosiddetta politica dei "tre no", formulata dal presidente uscente Moon come rassicurazione nei confronti dell'omologo cinese Xi Jinping, non ha alcuna consistenza formale. Tale politica afferma nello specifico che la Corea del Sud non istituirà alleanze difensive formali col Giappone, non aderirà a programmi di difesa missilistica degli Stati Uniti e non amplierà la presenza sul suo territorio delle batterie antimissile statunitensi Thaad. Il neoeletto capo dello Stato, tuttavia, sembra intenzionato a procedere in maniera diversa, potenziando il dispiegamento del sistema antimissile sul territorio sudcoreano. (Git)