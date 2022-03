Brasile: governo valuta declassamento della pandemia di Covid-19 a endemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era stato per primo il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, a inizio del mese di marzo ad annunciare l'intenzione del governo di declassare la pandemia di Covid-19. "In virtù del miglioramento dello scenario epidemiologico e ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della Legge 13.979/2020, il ministro della Salute, Marcelo Queiroga, studia di declassare l'attuale situazione di Covid-19 in Brasile a Endemia", affermava Bolsonaro su Twitter. (segue) (Brb)