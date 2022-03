Brasile: governo valuta declassamento della pandemia di Covid-19 a endemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha classificato quella del nuovo coronavirus come pandemia a marzo 2020 e non ha ancora previsto una riclassificazione. L'endemia è lo stato di malattie ricorrenti e tipiche che si verificano frequentemente in una determinata regione, ma per le quali la popolazione e i servizi sanitari sono già preparati. Se il declassamento dovesse avvenire, quella causata dal coronavirus non sarà più vista come un'emergenza sanitaria e molte delle restrizioni, come l'uso delle mascherine, il divieto di assembramenti e l'obbligo alla presentazione di un certificato di vaccinazione, non sarebbero più applicate. (Brb)