Brasile: ministro Economia, pronti ad affrontare effetti di qualsiasi guerra

- Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha affermato che il Brasile è pronto per affrontare gli effetti di "qualsiasi guerra". Secondo Guedes il governo ha il "protocollo di guerra pronto" per affrontare gli effetti del conflitto tra Russia e Ucraina sia relativamente all'aumento dei prezzi del petrolio che per quello dei fertilizzanti. Il ministro ha ricordato che il Paese ha attraversato numerose avversità negli ultimi anni, come la pandemia di covid-19, da cui però è riuscito a "uscire" con una crescita del 4,6 per cento nel 2021. Secondo Guedes il Brasile ha i conti in ordine, più di molti paesi esteri. "Abbiamo approvato la riforma della Costituzione per affrontare le emergenze (Pec emergencial) e disponiamo di un pulsante di emergenza, possiamo sospendere il tetto alla spese pubblica. Siamo preparati per qualsiasi guerra. E abbiamo un comandante determinato e una squadra preparata al combattimento", ha detto il ministro.(Brb)