Ucraina: governo Kiev, circa 20 mila persone hanno lasciato Mariupol tramite corridoio umanitario

- Sono circa 20 mila i cittadini ucraini che hanno lasciato Mariupol sfruttando il corridoio umanitario. Loriferisce il vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Kyrylo Tymoshenko, sul suo canale Telegram. "Oggi, circa 20 mila persone hanno lasciato Mariupol in un corridoio umanitario con auto private. Delle 4 mila auto che hanno lasciato la città, 570 sono già arrivate a Zaporizhia", ha affermato. Secondo Tymoshenko, altre persone pernotteranno in località nelle regioni di Zaporizhia e Donetsk. In totale, circa 29 mila persone sarebbero state evacuate dalle città attraverso corridoi umanitari il 15 marzo, riporta l'agenzia di stampa "Ukrinform". (Kiu)