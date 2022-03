© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'invasione dell'Ucraina, "non credo a un gesto di una follia estemporanea. C'è un disegno strategico, c'è un'Ucraina al centro dell'interesse della Russia". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, ospite a diMartedì in onda stasera su La7.(Rin)