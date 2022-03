Usa-Ucraina: colloquio Blinken-Kuleba, focus su sostegno contro invasione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha parlato al telefono con il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, per ribadire il fervido impegno degli Stati Uniti nei confronti della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina e la determinazione a fornire sicurezza, sostegno economico e umanitario al popolo ucraino. Lo riferisce il dipartimento di Stato. Blinken e Kuleba hanno discusso degli sforzi diplomatici in corso per fermare l'invasione russa in corso nel Paese. Le parti hanno condiviso una profonda preoccupazione per i danni sempre più significativi alle infrastrutture e agli edifici e i conseguenti morti e feriti tra i civili. Il segretario di Stato ha fornito un aggiornamento sui più recenti sforzi statunitensi e globali per ritenere il presidente russo Vladimir Putin responsabile della sua guerra brutale e non provocata. Blinken ha elogiato il coraggio e la determinazione del popolo ucraino nella lotta per il proprio paese di fronte all'insensibile disprezzo delle forze russe per la vita civile. (Nys)