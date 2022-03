Francia: ministro Interno, pronti a spingerci fino ad autonomia Corsica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese è pronto a spingersi "fino all'autonomia" della Corsica. Lo ha detto il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, in un'intervista rilasciata al quotidiano locale "Corse Matin". Darmanin inizierà domani, 16 marzo, una visita di due giorni sull'isola dopo le tensioni emerse in seguito all'aggressione subita in carcere dall'indipendentista Yvan Colonna. Condannato per l'omicidio del prefetto Claude Erignac nel 1998, Colonna il 2 marzo scorso è stato aggredito nella prigione di Arles da un altro detenuto radicalizzato islamista. L'episodio ha fatto scoppiare una serie di violente manifestazioni in tutta la Corsica, durante le quali ci son stati molti feriti a causa degli scontri con le forze dell'ordine. "La questione è di sapere in cosa consiste questa autonomia. È necessario discuterne", ha detto Darmanin. Nell'intervista il ministro riconosce una "responsabilità" dello Stato francese nell'aggressione subita da Colonna.(Frp)