Ucraina: Blinken, mancato ingresso Kiev nella Nato non sarà concessione a Russia

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha affermato che la mancata adesione dell'Ucraina alla Nato non costituirebbe una "concessione alla Russia". "Non credo sia una concessione", ha detto Blinken all'emittente "Cnn" rispondendo a una domanda sul mancato ingresso di Kiev nell'Alleanza atlantica. Nelle scorse ore il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che è giunto il momento di ammettere che l'Ucraina non diventerà un paese membro della Nato.(Nys)