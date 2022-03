Siria: Usa, regime Assad ponga fine a undici anni di morte e sofferenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La coincidenza dell'anniversario di quest'anno con la spaventosa aggressione russa contro l'Ucraina, che costituisce una violazione di eccezionale gravità del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, mette in evidenza il comportamento brutale e distruttivo della Russia in entrambi i conflitti", prosegue la relativa nota ufficiale. "Dopo oltre un decennio di conflitto, la situazione economica e umanitaria siriana è desolante e milioni di rifugiati siriani ospitati generosamente dai vicini della Siria, così come gli sfollati interni, non possono ancora tornare a casa in linea con gli standard delle Nazioni Unite e senza timore di violenze, arresto arbitrario e tortura. Il continuo conflitto ha anche creato spazio per i terroristi, in particolare Daesh (Is), da sfruttare. Prevenire la rinascita di Daesh rimane una priorità", spiega ancora. (segue) (Nys)