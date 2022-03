Siria: Usa, regime Assad ponga fine a undici anni di morte e sofferenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuiamo a sostenere il processo facilitato dalle Nazioni Unite a guida siriana delineato nella risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Continueremo a chiedere un cessate il fuoco a livello nazionale, il rispetto del diritto umanitario internazionale e l'accesso senza ostacoli agli aiuti attraverso tutte le modalità, anche attraverso l'autorizzazione continua del meccanismo transfrontaliero da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Chiediamo inoltre l'immediato rilascio di coloro che sono detenuti arbitrariamente e chiarimenti sul destino e sul luogo in cui si trovano coloro che rimangono dispersi. Non sosteniamo gli sforzi per normalizzare le relazioni con il regime di Assad e non normalizzeremo le relazioni noi stessi, né elimineremo le sanzioni né finanzieremo la ricostruzione fino a quando non ci saranno progressi irreversibili verso una soluzione politica. Incoraggiamo tutte le parti, in particolare il regime siriano, a partecipare in buona fede alla riunione del 21 marzo del Comitato costituzionale e chiediamo che il Comitato adempia al suo mandato", continua ancora il comunicato. (Nys)