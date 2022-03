Usa: Blinken, Ucraina indipendente durerà più a lungo di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha affermato che ci sarà un'Ucraina indipendente per "molto più tempo" di quanto ne resti a Vladimir Putin. Il capo della diplomazia di Washington si è espresso in questi termini durante un'intervista alla "Cnn". “Prima di tutto, ci sarà una Ucraina, una Ucraina indipendente molto più a lungo di Vladimir Putin. In un modo o nell'altro, l'Ucraina sarà lì e ad un certo punto Putin no", ha detto Blinken, sottolineando che gli Stati Uniti stanno cercando di prevenire quanta più morte e distruzione possibile in questo momento. "La vera domanda è quanta morte e distruzione sia stata provocata dall'aggressione russa nel frattempo, ed è per questo che stiamo lavorando il più duramente possibile per limitare, fermare, porre fine alla guerra ", ha spiegato.(Nys)