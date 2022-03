Ucraina: dipartimento di Stato Usa, 186 milioni in assistenza umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti forniranno oltre 186 milioni di dollari in ulteriore assistenza umanitaria per sostenere gli sfollati interni e gli oltre tre milioni di rifugiati colpiti dalla guerra in Ucraina. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sottolineando che l'iniziativa fornirà ulteriore sostegno alle organizzazioni umanitarie che rispondono alla crisi e integrerà la generosità dei paesi vicini che accolgono e sostengono i rifugiati.(Nys)