Kosovo: stampa locale, i soldati ucraini della missione Kfor richiamati in patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soldati ucraini in servizio presso la missione Nato in Kosovo (Kfor) rientreranno in patria. E' quanto scrive la stampa di Pristina, dando conto degli sviluppi del decreto firmato questa notte dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per richiamare tutti i peacekeepers dell'Ucraina all'estero. Nei giorni scorsi la ministra degli Esteri kosovara Donika Gervalla ha dichiarato che Pristina avrebbe assicurato accoglienza ai familiari dei soldati ucraini (attualmente 40) in servizio presso la missione Nato Kfor. "Il Kosovo accoglierà 5.000 profughi ucraini in fuga dopo l'invasione russa del loro Paese", ha aggiunto Gervalla parlando davanti alla commissione parlamentare Affari esteri a Pristina. "Siamo consapevoli che il nostro contributo è modesto. Siamo un piccolo Paese con molte difficoltà è problemi", ha dichiarato la ministra degli Esteri kosovara.(Alt)