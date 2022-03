Kosovo: premier Kurti, Ue e Nato rendano processo di adesione più facile e veloce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe rendere il percorso per l'adesione più semplice per fare fronte alla "situazione straordinaria" in cui viviamo. Lo ha detto il primo ministro del Kosovo Albin Kurti in una intervista all'agenzia di stampa francese "Afp". Kurti ha sollecitato ha sollecitato la causa del suo Paese per l'adesione all'Ue e alla Nato sottolineando che l'invasione russa dell'Ucraina dovrebbe fare in modo che entrambe le organizzazioni rendano più facile e più veloce l'adesione dei paesi candidati. "È scioccante", ha detto Kurti riferendosi alla situazione in Ucraina. "È difficile credere a quello che stai vedendo, ma nessuno può fingere di essere sorpreso", ha aggiunto. Dopo l'invasione russa, Kurti chiede all'Ue e alla Nato di rafforzare il loro fianco meridionale nei Balcani occidentali consentendo un'adesione più rapida. "In questa situazione straordinaria, non possiamo comportarci normalmente", ha affermato Kurti. "Pertanto, sia l'adesione all'Ue che l'adesione alla Nato non possono essere fatte nei vecchi modi", ha chiarito.(Alt)