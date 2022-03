Germania: ministra degli Esteri Baerbock inizia domani tour nei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, inizia domani un tour nei Balcani occidentali nel corso del quale visiterà Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia e Moldova. Lo ha reso noto oggi la portavoce del ministero degli Esteri, Andrea Sasse. "Domani in Bosnia-Erzegovina la ministra terrà colloqui con vari funzionari e politici del governo, compreso il ministro degli Esteri. Incontrerà anche l'Alto rappresentante per la Bosnia ed Erzegovina, Christian Schmidt, per discutere la situazione sul campo", ha detto Sasse in conferenza stampa. Venerdì 11 marzo Baerbock aprirà un parco eolico in Kosovo e da lì si recherà a Belgrado lo stesso giorno per tenere dei colloqui con il presidente serbo Aleksandar Vucic. Successivamente, la ministra tedesca si recherà in Moldova, dove incontrerà la presidente moldava Maia Sandu a Chisinau, con la quale discuterà "della situazione politica in Transnistria", ha aggiunto Sasse. (Geb)