Kosovo: premier Kurti, l'aumento dei prezzi è il costo della libertà

- L'aumento del prezzo del petrolio e dei prodotti di base è "il costo che dobbiamo pagare per vivere in un Kosovo libero e democratico". Lo ha affermato il premier kosovaro, Albin Kurti, facendo riferimento all'aumento dei prezzi determinato dagli effetti delle sanzioni disposte per l'aggressione russa dell'Ucraina. Kurti ha detto di condividere le preoccupazioni dei cittadini per questi aumenti che, "sebbene non siano causati né dal Paese né dal nostro governo, colpiscono tutti noi". Il premier kosovaro ha spiegato che "13 giorni fa ci siamo uniti all'iniziativa del mondo per sanzionare l'aggressione russa in Ucraina e questo è un inevitabile costo che tutti noi dobbiamo pagare". Secondo Kurti, inoltre, l'attuale difficoltà è legata anche all'eccessiva dipendenza del Paese dalle importazioni e di questo a suo dire sarebbero responsabili innanzitutto i governi precedenti. (Alt)