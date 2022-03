Kosovo: presidente Osmani a colloquio con ambasciatore Usa Hovenier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo Vjosa Osmani ha incontrato oggi l'ambasciatore degli Stati Uniti a Pristina Jeffrey Hovenier. Secondo quanto riferito in una dichiarazione della presidenza di Pristina, le due parti hanno discusso degli sviluppi in Kosovo e nella regione. Osmani ha chiesto il sostegno degli Usa nell'affrontare le conseguenze economiche del recente aumento dei prezzi alimentari in Kosovo e ha anche "sottolineato che il sostegno degli Stati Uniti è fondamentale per l'approfondimento delle relazioni e della cooperazione con la Nato, considerando il legittimo obiettivo della Repubblica del Kosovo di far parte dell'Alleanza atlantica, del programma Partenariato per la Pace e della Carta Adriatica". (Alt)