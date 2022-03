Kosovo: ambasciatore ucraino in Serbia, Kiev non cambia posizione su riconoscimento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 25 febbraio Vucic ha reso nota la posizione del Consiglio nazionale di sicurezza. La Serbia, secondo le conclusioni, ha deciso di non aderire alle sanzioni europee contro la Russia, ribadisce il rispetto dell'integrità territoriale dell'Ucraina, ritiene "un grave errore" la violazione dell'integrità territoriale ucraina, ribadisce la propria neutralità militare e di conseguenza interrompe tutte le esercitazioni programmate con forze straniere. Lo scorso 25 febbraio Vucic ha letto in diretta i punti del documento del Consiglio di sicurezza nazionale. Riguardo al tema delle sanzioni "nei confronti di qualunque Stato", ha detto Vucic, "compresa la Russia", la Serbia "in quanto Paese" che a sua volta ha avuto esperienza di sanzioni subite in passato ritiene che non sia un suo vitale interesse nazionale introdurre sanzioni ad alcuno. (segue) (Res)