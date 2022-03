Kosovo: ambasciatore ucraino in Serbia, Kiev non cambia posizione su riconoscimento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia, ha aggiunto Vucic, si attiene fedelmente ai principi del diritto internazionale anche riguardo ai fatti che stanno avvenendo in Ucraina. "Per la Serbia sono giorni particolarmente difficili per diverse ragioni e davanti a noi non ci saranno giorni facili. Tenendo in considerazione tutto ciò, nei giorni scorsi abbiamo cercato e siamo riusciti a trovare una posizione non solo comune ma unitaria sulla questione della crisi ucraina, sulla questione delle nostre azioni, delle nostre reazioni e tutte le mosse che i nostri organi dello Stato devono intraprendere nel prossimo periodo", ha detto Vucic aggiungendo che la Serbia è stata sottoposta a molte pressioni "non velate", ma le autorità dello Stato sono riuscite a prendere una decisione "con sangue freddo e nel migliore interesse della Serbia". Il primo punto del documento approvato dal Consiglio nazionale di sicurezza ribadisce che il popolo ucraino e quello russo sono entrambi "popoli fratelli". (segue) (Res)