Speciale difesa: Luciolli (Comitato Atlantico), occorre rendere la Nato più europea

- Occorre una Nato più europea e per fare questo "dobbiamo ripensarla" in almeno due punti essenziali. Lo ha detto il presidente del Comitato Atlantico Italiano, Fabrizio Luciolli, nel corso della tavola rotonda "L'Alleanza Atlantica, la Crisi ucraina e la Sicurezza euro-mediterranea" organizzata dalla Fondazione Farefuturo in partenariato con l’International Republican Institute-Iri e il Comitato Atlantico Italiano presso il Senato. Secondo Luciolli, "al di là rafforzamento della Difesa io credo che la crisi in Ucraina ci ha portato due elementi essenziali". "A Kiev - ha proseguito - l'Occidente ha ritrovato le propri radici e unità a livello europeo. Oltre alla maggiore difesa, quindi, dobbiamo avere maggiore deterrenza". Luciolli ha aggiunto che "siamo passati dalla responsabilità di proteggere" come già successo in passato con le missioni e le operazioni in Kosovo e Libia a "quasi l'inabilità ad agire". Per questo motivo, ha sottolineato il presidente del Comitato Atlantico Italiano, "la tragedia in questo quadrante europeo" riporta alla "necessita di riprendere strategie" e per questo Ue e Nato "tra poche settimane dovranno rivedere i propri concetti strategici". Luciolli ha chiarito che il concetto storico di "deterrenza" sarebbe adesso "nelle mani" del presidente russo, Vladimir Putin, "che sa che non agiremo entro certi limiti" e inoltre "sa di potere intervenire dentro le nostre società". (Res)