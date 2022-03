Kosovo-Serbia: premier Kurti, incontro di alto livello più difficile dopo azioni russe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia si è unita al voto contro l'attacco della Russia all'Ucraina, come confermato lo scorso due marzo il presidente serbo Aleksandar Vucic in una conferenza stampa tenuta a Belgrado. "Il testo non menziona alcuna sanzione, ma da parte nostra è importante condannare la violazione dell'integrità territoriale di qualsiasi Stato membro (dell'Onu)", ha detto Vucic. "Abbiamo portato le nostre spiegazioni, abbiamo detto che non è il primo attacco nel cuore dell'Europa. Non potevamo tacere", ha detto ancora Vucic. Il capo dello Stato ha poi detto che la Serbia si è unita in tutto a 4 voti mentre non si è unita a 9 voti fra quelli che sono stati eseguiti in questi giorni all'Onu. La Serbia, ha precisato Vucic, non ha votato i testi che menzionavano sanzioni contro la Russia. (segue) (Alt)