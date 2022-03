Usa-Italia: Casa Bianca, Sullivan ha incontrato a Roma Draghi e consigliere diplomatico Mattiolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha incontrato a Roma il presidente del Consiglio, Mario Draghi, per discutere della cooperazione internazionale in risposta all'invasione russa dell'Ucraina. Lo riferisce la Casa Bianca ricordando che l'incontro ha seguito quello tra Sullivan e il consigliere diplomatico della Presidenza del Consiglio dei ministri, Luigi Mattiolo. Secondo quanto reso noto dalla Casa Bianca, i "due alti funzionari hanno discusso le misure continue, anche in coordinamento con il G7 e l'Ue, per imporre costi alla Russia per la sua guerra all'Ucraina e per fornire assistenza umanitaria a coloro che fuggono dal conflitto". Inoltre "hanno anche parlato del sostegno degli Stati Uniti agli sforzi europei per creare fonti di energia alternative" e ancora "le due parti hanno discusso gli approcci transatlantici alla Repubblica popolare cinese, nonché l'ulteriore rafforzamento delle relazioni Usa-Italia". (Nys)