- Questa "è un'aggressione esecrabile, che non è giustificabile", ma dagli "incontri personali e dalle conversioni" Vladimir Putin mi è sembrato "una personalità molto pragmatica, ovviamente impregnata di un forte sistema ideologico". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, ospite a diMartedì in onda stasera su La7. "Non ho percepito il rischio di un'invasione", ha aggiunto.(Rin)