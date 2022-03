Ucraina: Biden firma legge su aiuti per 13,6 miliardi di dollari a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato una legge che consente lo stanziamento di 13,6 miliardi di dollari in aiuti all’Ucraina. Lo rende noto lo stesso inquilino della Casa Bianca in un messaggio su Twitter, in cui sottolinea che “l’invasione di (Vladimir) Putin dell'Ucraina ci ha unito, in America e nel mondo”. Il presidente statunitense precisa che gli stanziamenti serviranno ad "affrontare l'invasione dell'Ucraina e l'impatto sui paesi circostanti". "Questi nuovi fondi – conclude Biden - sosterranno la nostra risposta alle persone colpite dalla violenza di Putin". Il pacchetto di aiuti include assistenza sia sul piano militare che sotto il profilo umanitario ed economico.(Nys)