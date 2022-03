Ucraina: premier Shmyhal ringrazia Usa per stanziamento 13,6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ucraino, Denys Shmyhal, ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per l’approvazione di una legge che consentirà lo stanziamento di 13,6 miliardi di dollari a sostegno di Kiev, per affrontare l’invasione in corso da parte delle forze russe. “Questi fondi saranno utilizzati in particolare per aiuti militari e alimentari al nostro Paese. A nome del governo ucraino, ringrazio gli Stati Uniti per questa storica decisione”, ha affermato Shmyhal in un messaggio su Twitter.(Kiu)