Brasile-Italia: ministro Esteri Franca riceve sottosegretario Di Stefano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, a Brasilia, ho avuto una lunga riunione di lavoro col Ministro degli Affari Esteri brasiliano Carlos Alberto Franco França. Il Brasile, grande democrazia dell'America Latina e Paese al quale siamo uniti da legami storici strettissimi, è il nostro principale partner economico della regione. Così in un messaggio su Facebook il sottosegretario del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano. “Durante l'incontro, oltre a esprimere al Ministro il sostegno dell'Italia alla candidatura del Brasile a diventare membro dell'Ocse, ho manifestato il nostro pieno interesse all'immediata entrata in vigore dell'Accordo di Libero Scambio tra Unione Europea e Mercosur (che insieme hanno circa 780 milioni di abitanti), previa conclusione di un protocollo aggiuntivo in materia ambientale. Grande risalto è stato dato alla guerra in Ucraina, uno di quegli eventi storici in occasione dei quali è possibile capire chi sono i nostri veri partner e alleati. A questo proposito, sono stato davvero lieto di constatare che, come già dimostrato nel corso delle ultime votazioni alle Nazioni Unite, il Brasile - da grande sostenitore e promotore della pace - condanna l'uso della violenza e, come noi, auspica l'immediata cessazione delle ostilità. Infine, abbiamo condiviso di incrementare ulteriormente il livello della collaborazione bilaterale nel settore spaziale e in quello degli investimenti, ambito in cui le nostre imprese sono già particolarmente attive in Brasile”, conclude Di Stefano.(Brb)