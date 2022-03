Siria: Usa, regime Assad ponga fine a undici anni di morte e sofferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti d'America chiedono al governo siriano guidato da Bashar al Assad di porre fine "a undici anni di morte e sofferenza". E' quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa. "Oggi - spiega il portavoce Ned Price - ricorrono undici anni da quando il popolo siriano è sceso in piazza con coraggio e pace per chiedere libertà, riforme politiche e un governo che rispetti e difenda i diritti umani. Il regime di Assad ha risposto a queste richieste con un brutale assalto che continua ancora oggi contro il popolo siriano. Dopo undici anni di morte e sofferenza, è giunto il momento che il regime e i suoi sostenitori, tra cui Russia e Iran, fermino il loro spietato attacco al popolo siriano". (segue) (Nys)