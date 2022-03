Argentina: inflazione a +52,3 per cento su anno a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione a febbraio in Argentina è stata del 52,3 per cento su anno contro il 50,7 per cento del mese precedente. E' quanto emerge dall'ultimo rilevamento diffuso oggi dall'Istituto nazionale di statistica Indec relativo al secondo mese dell'anno, che ha registrato un balzo del +4,7 per cento rispetto al mese precedente. Si tratta del maggior aumento mensile degli ultimi 11 mesi, spiegato in particolar modo dall'incremento nella voce "alimenti e bevande" che da sola segna un +7,5 per cento e dalla voce trasporti, con un +4,9 per cento. A livello annuale i settori che segnano incrementi oltre la media sono di nuovo quello di "alimenti e bevande" con un +55,8 per cento e "abbigliamento e calzature con un +67,2 per cento.(Abu)