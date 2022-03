Brasile: governo valuta declassamento della pandemia di Covid-19 a endemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Brasile ha incontrato il presidente del Senato, Rodrigo Pacheco, per discutere dell'eventuale declassamento della pandemia di Covid-19 a endemia. Tuttavia di fronte alla forte volontà del governo di allentare lo stato di emergenza sanitaria, Pacheco si è mostrato molto più cauto. "A fronte della proposta ho espresso al ministro preoccupazione per la nuova ondata del virus, vista nei giorni scorsi in Cina. Ma mi sono impegnato a portare la discussione ai vertici del Senato", ha riferito il presidente del Senato su Twitter. La scorsa settimana Queiroga, aveva incontrato il presidente della Camera, Arthur Lira, per discutere della stessa questione. Nei prossimi giorni il ministro dovrebbe discutere sull'argomento anche con il presidente della Corete suprema federale (Stf), Luiz Fux. (segue) (Brb)