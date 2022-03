Ucraina: "Wsj", Biden annuncerà 1 miliardo di dollari in nuovi aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente statunitense, Joe Biden, dovrebbe annunciare nelle prossime ore lo stanziamento di più di 1 miliardo di dollari in aiuti militari al governo ucraino. Lo scrive il "Wall Street Journal", citando funzionari statunitensi e precisando che l'annuncio potrebbe arrivare in concomitanza con l'intervento in videoconferenza al Congresso del presidente ucraino Volodymr Zelensky. Il denaro proverrebbe dai circa 13,6 miliardi di dollari stanziati per l'Ucraina dal disegno di legge di bilancio firmato Biden nelle scorse ore.(Nys)