20 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa alla cerimonia in occasione del 44esimo anniversario dell'eccidio di via Fani. L'evento si svolge a Roma, via Mario Fani. (ore 9:20)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti interviene al 14esimo Congresso Legacoop Lazio dal titolo "Cooperare guardando al futuro". L'evento si svolge a Roma, presso il "Symposium Convention Center", Hotel Cristoforo Colombo, via Cristoforo Colombo, 710 a Roma. (ore 14:30) (segue) (Rer)