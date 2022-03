Ucraina: vicepremier polacco Kaczynski propone invio missione Nato per mantenimento pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier polacco, Jaroslaw Kaczynski, ha proposto l'invio di una missione di mantenimento della pace della Nato in Ucraina. Lo riferisce l’agenzia russa “Sputnik”. “Abbiamo bisogno di una missione di mantenimento della pace della Nato o, forse, di una composizione internazionale ancora più ampia. Dovrebbe essere una missione in grado di difendersi, che opererà sul territorio dell'Ucraina. Che, ovviamente, con il consenso del presidente e del governo sarà nel Paese, e non sarà una missione disarmata. Una missione progettata per portare la pace, portare aiuti umanitari, ma protetta dalle forze armate", ha detto Kaczynski dopo un incontro con Volodymyr Zelensky a Kiev.(Vap)