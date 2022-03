Difesa: gli Usa consegneranno all’Egitto caccia F-15

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti forniranno all'Egitto caccia da superiorità aerea F-15. Lo ha annunciato il comandante del Comando centrale Usa (Centcom), Frank McKenzie, in una seduta al Senato, senza annunciare la data della consegna o il numero degli aerei. La notizia è stata subito ripresa dai media egiziani. “Nel caso dell'Egitto, penso che abbiamo buone notizie in quanto forniremo loro gli F-15: è stato un lungo e duro lavoro", ha detto McKenzie ai senatori. L'annuncio arriva pochi giorni il via libera del Senato Usa alla vendita all’Egitto di aerei cargo C-130J per un valore totale stimato di 2,2 miliardi di dollari. La scorsa settimana, i membri del Senato avevano respinto - peraltro con ampio margine - la proposta del repubblicano, Rand Paul, di bloccare la vendita dei velivoli C-130J. A gennaio, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, aveva disposto la sospensione di 130 milioni di dollari di aiuti militari all’Egitto. L'aiuto faceva parte di una tranche di 300 milioni di dollari condizionata dal Congresso Usa a una serie di miglioramenti dei diritti umani e nello stato di diritto in Egitto. Il dipartimento di Stato ha comunque consentito all'Egitto di accedere ai restanti 170 milioni di dollari. (Cae)