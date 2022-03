Farnesina: nuovo statuto dell'associazione Uni-Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l’Assemblea straordinaria di Uni-Italia ha approvato presso la Farnesina un’importante modifica statutaria dell’associazione attiva da oltre dieci anni nella promozione del sistema italiano di formazione superiore. Lo riferisce il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in una nota. Ice-Agenzia e Crui–Conferenza dei Rettori delle Università Italiane hanno fatto il proprio ingresso in Uni-Italia, andando ad affiancarsi ai già presenti Maeci, ministero dell’Università e della Ricerca e ministero dell’Interno. Il nuovo Consiglio di amministrazione, presieduto dal professor Francesco Profumo, è composto dal ministro plenipotenziario Alessandro De Pedys (Maeci), dal dottor Gianluigi Consoli (Mur), dal prefetto Paolo Formicola (ministero dell'Interno), dal dottor Carlo Ferro (Ice-Agenzia), dal professor Maurizio Tira (Crui) e dalla dottoressa Barbara Beltrame Giacomello (di nomina assembleare). Il dottor Alberto Ortolani è stato confermato segretario generale, ruolo in cui sarà affiancato dalla neo-nominata vice segretario generale, Annalisa Di Calisto. “Con il nuovo statuto – ha affermato il presidente Profumo – Uni-Italia vede riconoscersi anche sul piano istituzionale una posizione, già dimostrata nei fatti, di struttura di riferimento in materia di promozione accademica. Il rafforzamento della governance e della statura internazionale dell’Associazione confermano la volontà del Sistema Italia di investire di più e in modo più sistematico nella valorizzazione all’estero del nostro sistema di formazione superiore”.(Res)