Difesa: Egitto firma accordo con Navistar per la produzione di veicoli blindati

- Il ministero della Produzione militare dell'Egitto ha firmato un accordo con la società statunitense Navistar per collaborare nella produzione di camion da trasporto militare, veicoli blindati e dei telai nelle fabbriche militari egiziane. Lo riferisce in un comunicato lo stesso dicastero. Il ministro della produzione militare egiziano, Mohamed Ahmed Morsi, ha chiesto di rafforzare in modo più approfondito la cooperazione con la parte statunitense nel campo delle industrie della difesa nel prossimo periodo. (Cae)