Rifiuti: nuovi incentivi a dipendenti Ama per raccolta a Roma, più conferimenti ad Aprilia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo extra sarà integralmente assorbito dall'abbattimento degli straordinari dei festivi e dei prefestivi. In questo modo l'intenzione è assicurare nelle giornate di domenica un servizio ordinario e non più straordinario, come avvenuto finora, arrivando a un massimo di 235 autisti per l'intera domenica. A termine dei 90 giorni di sperimentazione l'accordo firmato oggi sarà esteso anche ad altri settori aziendali. (segue) (Rer)