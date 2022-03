Rifiuti: nuovi incentivi a dipendenti Ama per raccolta a Roma, più conferimenti ad Aprilia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accanto a questo, a seguito del sequestro della discarica di Albano Laziale, in provincia di Roma, e nel cui sito la Capitale conferiva circa mille tonnellate di rifiuti indifferenziati al giorno, il Campidoglio di concerto con Ama, a quanto si apprende da fonti dell'azienda capitolina, sta valutando di aumentare i conferimenti nel sito di Aprilia: al vaglio c'è l'ipotesi di dirottare nella discarica pontina circa 30 camion in più al giorno per un totale di pressapoco 900 tonnellate di scarti romani. (Rer)