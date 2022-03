Ucraina: Santa Sede, insieme a Italia per aiutare chi fugge dalla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Confermo che nel corso dell’incontro di oggi pomeriggio particolare attenzione è stata data alla situazione internazionale, con riferimento anzitutto alla guerra in Ucraina, fonte di estrema preoccupazione, e alla crisi in Libano". Lo ha detto, rispondendo alle domande dei giornalisti, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, al termine del bilaterale tra Italia e Santa Sede in occasione dell'anniversario dei Patti Lateranensi. "In tal senso - ha spiegato - si è sottolineata anche la necessità di uno sforzo condiviso per rendere più umane le condizioni di vita dei migranti, particolarmente di coloro che fuggono dalla guerra, anche tramite specifici interventi presso le nazioni di transito o che accolgono rifugiati. Tra i vari temi trattati, infine, ci si è soffermati sul prossimo Giubileo del 2025, con l'attivazione di percorsi e servizi in tutta Italia, in collaborazione con la Cei e il Vicariato di Roma, per quanti da pellegrini vorranno raggiungere le basiliche papali nella Capitale".(Rin)