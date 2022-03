© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa alla cerimonia in occasione del 44esimo anniversario dell'eccidio di via Fani. L'evento si svolge a Roma, via Mario Fani. (ore 9:20)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti interviene al 14esimo Congresso Legacoop Lazio dal titolo "Cooperare guardando al futuro". L'evento si svolge a Roma, presso il "Symposium Convention Center", Hotel Cristoforo Colombo, via Cristoforo Colombo, 710 a Roma. (ore 14:30) (segue) (Rer)