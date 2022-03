Rifiuti: Cenciarelli (Fp Cgil Roma), bene accordo con Ama, migliore gestione carichi lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo firmato tra Ama e i sindacati prevede una adesione dei lavoratori "su base volontaria e premia chi lavora nei giorni festivi e prefestivi" e allo stesso tempo garantisce "una organizzazione più omogenea del servizio e del lavoro. Siamo soddisfatti". Così Giancarlo Cenciarelli, segretario della Fp Cgil di Roma e del Lazio, commenta con Agenzia Nova l'accordo sottoscritto oggi tra i sindacati e l'azienda capitolina per la raccolta dei rifiuti. L'accordo interviene a regolare i carichi di lavoro che, a fronte di un numero ridotto di dipendenti in campo il sabato e la domenica, aggrava le giornate di lunedì e martedì. "In questo modo sarà possibile distribuire meglio i carichi - aggiunge Cenciarelli - ma soprattutto dopo questa prima fase sperimentale, rivolta ai soli autisti, dovrà essere esteso a tutti i settori operativi di Ama per dare una risposta soddisfacente sul servizio e sui carichi di lavoro". In questa prima fase l'obiettivo è avere in servizio 235 autisti nella giornata di domenica sui 900 totali che su base volontaria potranno scegliere di lavorare in giorni festivi e prefestivi. "Altro dato importante è l'organizzazione del turno che va calibrato sulle reali esigenze delle zone da servire, poiché ce ne sono alcune, ad esempio quelle interessate dagli uffici, che nei giorni festivi sono più scariche di altre invece residenziali", conclude Cenciarelli. (Rer)