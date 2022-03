Caro carburanti: Mura (Pd), “tetto” segnale atteso da autotrasporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe il segnale di attenzione auspicato e atteso dal comparto dell’autotrasporto, una decisione che inciderebbe sulla vita delle famiglie e anche un forte messaggio di fiducia a tutto il sistema produttivo italiano. L’introduzione di un prezzo calmierato o di un ‘tetto’ al prezzo del carburante alla pompa darebbe fiato ai tanti operatori dell’autotrasporto che stanno rischiando di non poter proseguire l’attività lavorando in perdita". Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) in merito alla possibilità di introdurre un prezzo massimo per i prodotti petroliferi. "Occorre stabilizzare questo mercato strategico e ‘raffreddare’ le tensioni che si sono accumulate sulle filiere, ad esempio agroalimentari e della pesca - ha aggiunto Mura - Al contempo, ovviamente, occorre attuare le misure strutturali che sono emerse dal dialogo con le categorie". (Rsc)